Otobüste bayılan yolcusunu hastaneye ulaştırdı
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Otobüste bayılan yolcusunu hastaneye ulaştırdı

BİNGÖL'de, halk otobüsü şoförü Mustafa Kaya'nın, bayılan kadın yolcusunu hastaneye götürme anı, araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.

07.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:43
Otobüste bayılan yolcusunu hastaneye ulaştırdı
BİNGÖL'de, halk otobüsü şoförü Mustafa Kaya'nın, bayılan kadın yolcusunu hastaneye götürme anı, araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Muş karayolu'nda, Karşıyaka-Ekinyolu seferini yapan halk otobüsündeki bir kadın yolcu aniden bayıldı. Şoför Mustafa Kaya da yolcusunu, otobüsle Bingöl 'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılanan Kaya'nın kadını hastaneye götürdüğü anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.


- Bingöl
Kaynak: DHA
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