Otobüste baygınlık geçiren genç kızı hastaneye böyle yetiştirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç kız bindiği halk otobüsünde rahatsızlanınca, otobüs şoförü tarafından hastaneye götürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç kız bindiği halk otobüsünde rahatsızlanınca, otobüs şoförü tarafından hastaneye götürüldü.
Alanyurttan İnegöl'e gelen Nail Doyan idaresindeki 16 M 06008 plakalı özel halk otobüsünün aldığı yolculardan biri fenalaştı. Sürücü, fenalaşan genç kızı, güzergahını değiştirerek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sürücünün örnek davranışı yolcular tarafından takdir topladı. Öte yandan yaşanan o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yandı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü daha sonra yoluna devam etti. - BURSA