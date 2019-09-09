Otobüste 9 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı

09.09.2019 10:28

Kaynak: DHA

RİZE'de polisin yol kontrol ve denetimleri sırasında durdurduğu yolcu otobüsündeki aramada, çantalarına sakladıkları ruhsatsız 9 tabancayla yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheliden H.T. tutuklandı, yabancı uyruklu K.N., serbest kaldı.İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Gündoğdu mevkisinde oluşturulan uygulama ve kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekiplerinin otobüste yaptığı detaylı aramada, yabancı uyruklu K.N. ve Türk vatandaşı H.T.'nin çantalarında ruhsat kaydı bulunmadığı tespit edilen 9 tabanca ve 9 adet boş şarjör ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli sorguların ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.N., de adli kontrolle serbest kaldı.