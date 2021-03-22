Otobüste 850 adet bronz sikke ele geçirildi
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Otobüste 850 adet bronz sikke ele geçirildi

22.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:27
Otobüste 850 adet bronz sikke ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan otobüste Roma dönemine ait 850 adet bronz sikke ele geçirildi.

Şanlıurfa'da durdurulan otobüste Roma dönemine ait 850 adet bronz sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'den İzmir'e giden yolcu otobüsünü Viranşehir ilçesinde yaptığı yol kontrolü sırasında durdurdu. Otobüste arama yapan jandarma ekipleri Roma dönemine ait 850 adet bronz sikke ile define aramakta kullanılan cihazlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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