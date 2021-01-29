Otobüste 7,5 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
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Otobüste 7,5 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

29.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:01
Otobüste 7,5 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 7,5 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 7,5 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, 1 yolcunun üzerinden 7,5 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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