Otobüste 7,5 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
29.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:01
MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 7,5 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 7,5 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, 1 yolcunun üzerinden 7,5 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN