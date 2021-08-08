OTOBÜSTE 68 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI
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OTOBÜSTE 68 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu gişeleri çıkışında durdurulan otobüste bulunan Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalandı, otobüsün 2 sürücüsü gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu gişeleri çıkışında durdurulan otobüste bulunan Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalandı, otobüsün 2 sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası gişeleri çıkışında bir otobüsü durdurdu. Yapılan kontrolde, otobüste yolculuk eden 68 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Otobüs şoförleri İ.H.Ç. ve H.D. gözaltına alındı. 68 kaçak göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

OTOBÜSTE 68 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI
OTOBÜSTE 68 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI
OTOBÜSTE 68 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI
OTOBÜSTE 68 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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