Otobüste 57 kilo 300 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Otobüste 57 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otobüste 57 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada 57 kilo 300 gram Kubar esrar ele geçirilirken olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem yapıldı.

GÜRÜN, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada 57 kilo 300 gram Kubar esrar ele geçirilirken olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sivas'ın Gürün ilçesinde tespit edilen bir otobüste yapılan aramada 57 kilo 300 gram Kubar Esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada, yakalanan şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında işlem yapılarak adli mercilere sevk edildiği bildirildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Polis, Gürün, Sivas, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

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