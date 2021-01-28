Otobüste 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
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Otobüste 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

28.01.2021 22:36 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:41
Otobüste 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 kilo 360 gram esrar ele geçirildi.

MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 kilo 360 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 yolcunun üzerinden 2 kilo 360 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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