Otobüste 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
28.01.2021 22:36 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:41
MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 kilo 360 gram esrar ele geçirildi.
MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 kilo 360 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 yolcunun üzerinden 2 kilo 360 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN