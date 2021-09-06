Otobüslerde pcr testi zorunlu mu?
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Otobüslerde pcr testi zorunlu mu?

Otobüslerde pcr testi zorunlu mu?
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Toplu taşımada ve şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu var mı, ne zaman başlıyor? Aşı olmayanlar nasıl seyahat edecek? Otobüslerde pcr testi zorunlu mu?

Otobüslerde pcr testi zorunlu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin yeni bir genelge yayınlanmasının ardından pcr testinin zorunlu olduğu alanlar araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

OTOBÜSLERDE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirler arası ulaşım araçlarında PCR testi zorunlu olacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız" şeklinde açıklama yapmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinde de bu kararın yürürlüğe alındığı bildirildi. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

24 Ağustos tarihli genelgenin kararları 6 Eylül itibariyle yürürlükte olacak. 6 Eylül Pazartesi (bugün) itibariyle iki doz aşısını olmamış ya da Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar genelgede belirtilen yerlere negatif PCR testi beyanında bulunmadan giriş yapamayacak.

TOPLU TAŞIMADA PCR ZORUNLULUĞU VAR MI?

Şehirler arası yolculukta PCR zorunluluğu başlıyor. Ancak şehir içi toplu taşımada PCR testi zorunlu değildir. Vatandaşların yalnızca ulaşım kartlarına HES kodu tanımlaması, risk grubunda olup olmadığını bu şekilde beyan etmesi istenmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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