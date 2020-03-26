Otobüslerde koronavirüse karşı şeffaf brandalı kabin önlemi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

Otobüslerde koronavirüse karşı şeffaf brandalı kabin önlemi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs önlemleri kapsamında 3 bin İETT otobüsünün sürücü bölümüne şeffaf koruma kabini yerleştirmeye başladı.

26.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:25
Otobüslerde koronavirüse karşı şeffaf brandalı kabin önlemi
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs önlemleri kapsamında 3 bin İETT otobüsünün sürücü bölümüne şeffaf koruma kabini yerleştirmeye başladı. Ayrıca yolcuların da sosyal mesafeyi korumaları için yan yana olan her iki koltuktan birinin üzerine 'güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız' şeklinde uyarılar asıldı.

 

"YOLCULARIMIZLA SÜRÜCÜLERİMİZİ BİRBİRİNDE İZOLE ETMİŞ OLACAĞIZ"

İBB'ye bağlı İETT otobüslerinin şoför bölümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında şeffaf plastik malzeme ile boydan boya kaplamaya başladı. Ayrıca yolcuların arasındaki sosyal mesafenin de korunması için yan yana olan iki yolcu koltuğundan birinin üzerine 'güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız' şeklinde uyarı yazıları asıldı. Sürücülerin ve yolcuların güvenliği için alınan önlemlerde hem yolcu ile sürücünün temasının mümkün olduğunca azaltılması hem de yolcuların arasındaki sosyal mesafeyi koruması hedefleniyor.

İBB İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Ensar Kızılaslan uygulama ile ilgili, "Koronavirüs nedeniyle sürücülerimizi izole etmek istiyoruz. Sürücülerimiz 7 gün 24 saat esasıyla hizmet etmeye devam ediyor ve birçok yolcuyla da temas ediyorlar. Olası bir durumda sürücülerimizi koruyabilmek için bu uygulamayı yaptık. Koltuklarımızda ve aracımızın çeşitli noktalarında yolcularımız için de uyarılarımız var. Biz öncelikle insanların evde kalmasını istiyoruz, ancak zorunlu halde dışarı çıkan ya da çıkmak isteyen insanlara da toplu taşıma hizmetini vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda birtakım önlemler alıyoruz, bu uygulama da onlardan bir tanesi. Yolcunun ve sürücünün konforunu bozmadan, güvenli şekilde kapı iniş ve binişini sağlayacak şekilde, kamera görüşünü de etkilemeyecek şekilde yolcularımızdan sürücülerimizi izole etmiş olduk. Bunu şu an 400 aracımıza uyguladık. Filomuzdaki 3 bin aracın tamamına bu uygulamayı yapacağız. Dolayısıyla sefere çıkan bütün araçlarımızda yolcularımızla sürücülerimizi birbirinden izole etmiş olacağız" dedi. Kızılaslan yolcuların da aralarındaki mesafeyi korumasına dikkat ettiklerini söyleyerek, "Yayınlanan genelge gereği araçlarımızın kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alacağız. Yolcularımızın koltuklara belirli mesafelerle oturmasını isteyeceğiz. Ayakta duran yolcuların da belirli mesafelerde durmasını istiyoruz. Araç içerisinde bununla ilgili uyarılarımız da var. Yolcularımızı da mümkün mertebe birbirinden uzak tutmaya gayret ediyoruz" dedi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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