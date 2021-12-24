Otobüsler tek tek kontrol edildi, kış lastiği denetimi yapıldı - Haberler
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Otobüsler tek tek kontrol edildi, kış lastiği denetimi yapıldı

Otobüsler tek tek kontrol edildi, kış lastiği denetimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların yılbaşına huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde girmeleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kış lastiği ve emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi.

AYDIN (İHA) - Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların yılbaşına huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde girmeleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kış lastiği ve emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi.

Aydın'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akımı ve güvenliğinde aksamalar olmaması dolayısıyla tedbirler almaya devam ediyor. Bu kapsamda trafik düzeninin sağlanması amacıyla harekete geçen trafik ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde kış lastiği ve emniyet kemeri gibi konularda denetim gerçekleştirdi. Sürücüleri terminal çıkışında durduran ekipler, otobüs lastiklerini tek tek kontrol etti. Aynı zamanda ekipler, hem sürücülere hem de yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında kısa bir eğitim verdi. Vatandaşların trafik güvenliğinin sağlanması adına denetimler aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Otobüsler tek tek kontrol edildi, kış lastiği denetimi yapıldı

Otobüsler tek tek kontrol edildi, kış lastiği denetimi yapıldı

Otobüsler tek tek kontrol edildi, kış lastiği denetimi yapıldı

Otobüsler tek tek kontrol edildi, kış lastiği denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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