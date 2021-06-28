Otobüsler çarpıştı, karayolu ulaşıma kapandı: 1'i ağır 2 yaralı

Otobüsler çarpıştı, karayolu ulaşıma kapandı: 1'i ağır 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, İnegöl içi toplu taşıma yapan otobüs ile otomobil çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otobüsler çarpıştı, karayolu ulaşıma kapandı: 1'i ağır 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, İnegöl içi toplu taşıma yapan otobüs ile otomobil çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Erhan Doğanyönetimindeki 16 M 06025 plakalı toplu taşıma otobüsü, önünde yavaşlayan sürücü Ergün P. yönetimindeki 41 PK 086 plakalı şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse arkadan çarptı. O sırada kontrolden çıkan sürücü Zafer Y. yönetimindeki 16 AIR 735 plakalı otomobil de otobüse yandan çarptı.

Zincirleme kaza sonucu toplu taşıma aracındaki yolcular Tahir G. ile Muhammet Ali A.yaralandılar.

2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Tahir Giray'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonucu ulaşıma kapanan karayolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 1 saat süren çalışma sonucu karayolu trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan