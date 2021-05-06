Otobüsler çalışıyor mu? Yasakta otobüsler çalışıyor mu?

Otobüsler çalışıyor mu? Tam kapanma kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Peki, otobüsler çalışıyor mu? Yasaklarda dolmuşlar çalışıyor mu?

"Yasaklarda dolmuşlar çalışıyor mu? Tam kapanmada otobüsler çalışıyor mu? Tam kapanmada toplu taşıma çalışacak mı?" Kesintisiz sokağa çıkma yasağının olacağı 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında toplu taşımaların çalışıp çalışmayacağı vatandaşlarca merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler tarafından sorgulanan bu konu, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında netlik kazandı. Genelgeye göre; şehirler arası toplu ulaşım araçları yüzde 50 kapasite ile çalışacaklar.

OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanmada otobüs, minibüs, metrobüs, metro çalışıyor. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri de yasaktan muaf tutuluyor.

Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.

Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.

YASAKTA TOPLU TAŞIMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Tam kapanmada toplu taşıma saatleri ile ilgili değişiklikleri ilgili belediyeyi arayarak ya da web sayfasından öğrenebilirsiniz.

YASAKLARDA DOLMUŞLAR ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanmada dolmuşlar ve taksiler çalışıyor mu sorusu İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yanıt buldu. Genelgeye göre şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri sokağa çıkma yasağından muaf olacak.