Otobüsle uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otobüsle uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otobüsle uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile yaptıkları aramada 1 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi.

3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile yaptıkları aramada 1 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol arama noktasında ekipler bir şehirler arası yolu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada M.K.'nın el çantasının içerisinde streç naylona sarılmış yaklaşık 1 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Ersun Yanal Burak Yılmaz Okay Yokuşlu İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otobüsle uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 09:35:47. #1.15#
title