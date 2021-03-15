Otobüsle uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli yakalandı

Denizli'ye otobüs ile yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı getirmek isteyen 3 şüpheli polisin dikkati sayesinde otogarda gözaltına alındı. Şahısların üst ve eşyalarında yapılan aramalarda çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kente şehirlerarası ulaşımda kullanılan otobüsler ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. Şüphelilerin bindikleri otobüs Denizli sınırlarına girdiği andan itibaren takibe alındı. Otobüs terminaline girdiği esnada düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken üst ve eşyalarında yapılan aramalarda 3 poşet halinde 78 gram eroin, 77 gram eroin maddesi ve 17 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı