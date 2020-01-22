Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
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Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Osmaniye'de bir yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

22.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:53
Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

'de bir yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, şehirler arası yolcu otobüsünde R.B. isimli şahsın 3 kilo 600 gram esrar taşıdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle ortak operasyon düzenledi.


Diyarbakır'dan Mersin'e giden otobüsü durduran ekipler, bir yolcunu bagajında 3 kilo 600 gram esrar ele geçirdi. Bagajın sahibi R.B., gözaltına alındı.


Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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