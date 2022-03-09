Otobüsle uyuşturucu kaçakçılığı yapan şahsı polis yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüsle uyuşturucu kaçakçılığı yapan şahsı polis yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otobüsle uyuşturucu kaçakçılığı yapan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da şehirlerarası otobüsle yolculuk yapan bir şahsın bagajında narkotik polisi 3 kilo 710 gram esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da şehirlerarası otobüsle yolculuk yapan bir şahsın bagajında narkotik polisi 3 kilo 710 gram esrar ele geçirildi.

Olay, Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri durdurulan bir otobüste seyahat eden Mehmet K., isimli şahsın bagajında ve üzerinde arama yaptı. Ekipler aramada 3 kilo 710 gram esrar ele geçirdi. Olayın ardından şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçlaması ile gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title