Otobüsle seyahat eden yolcunun bavulundan kokain çıktı

Afyonkarahisar'da bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri otobüsle seyahat eden yolcunun bavulunda 396 gram kokain ele geçirdi.

Operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Şehirler arası yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcunun bagajında uyuşturucu olduğu bilgisini alan polis ekipleri otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramada A.B., isimli şüphelinin bavulunda 396 gram kokain ele geçirildi. Olayın ardından şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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