Otobüsle seyahat eden şüphelinin çantasında sentetik hap ele geçirildi - Haberler
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Otobüsle seyahat eden şüphelinin çantasında sentetik hap ele geçirildi

Otobüsle seyahat eden şüphelinin çantasında sentetik hap ele geçirildi
AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da, şehirler arası yolcu otobüsündeki şüphelinin çantasında 13 bin 846 sentetik hap ele geçirildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, şehirler arası yolcu otobüsündeki şüphelinin çantasında 13 bin 846 sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.Ö'nün İzmir'den Kütahya'ya yeşil reçeteye tabi bir madde içeren sentetik hap getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin bindiği şehirler arası yolcu otobüsünü kent girişinde durduran ekipler, C.Ö'nün çantasında yaptıkları aramada 13 bin 846 sentetik hap buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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