Otobüsle seyahat eden şüphelinin çantasında sentetik hap ele geçirildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik