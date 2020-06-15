Otobüsle şehir dışına çıkarılmak istenen yavru pitonlar havasızlıktan öldü Antalya'da kutuyla otobüs içinde şehir dışına çıkarılmak istenen 4 yavru pitonun havasızlıktan öldüğü ortaya çıktı.

Antalya'da kutuyla otobüs içinde şehir dışına çıkarılmak istenen 4 yavru pitonun havasızlıktan öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili bir kişiye 7 bin 967 lira ceza kesildi.

Antalya'da yolcu otobüsüyle şehir dışına çıkarılmaya çalışılan 4 piton yavrusu konuldukları kutuda havasızlıktan öldü. Edinilen bilgiye göre, Kaş ilçesinden Antalya Otogarı'na gelen bir otobüsten aktarma amacıyla indirilen bagajlar X-Ray cihazından geçirildiği sırada güvenlik görevlileri bir kutuda yılanlar olduğunu fark etti. Görevlilerin haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, kutuda boyları yaklaşık 2'şer metre 4 piton yavrusu bulunduğu ve yılanların hepsinin havasızlıktan öldüğü belirlendi. Kutuyu Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde otobüse verdiği tespit edilen şahsa Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 7 bin 967 lira idari ceza uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA