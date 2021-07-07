Otobüsle mahalle mahalle gezerek İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesini anlatıyorlar
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Otobüsle mahalle mahalle gezerek İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesini anlatıyorlar

Otobüsle mahalle mahalle gezerek İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesini anlatıyorlar
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde "Akif'in 100. Yıl Yolcuğu" etkinliği kapsamında hazırlanan otobüsle çocuklara ve gençlere İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesi anlatılıyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde "Akif'in 100. Yıl Yolcuğu" etkinliği kapsamında hazırlanan otobüsle çocuklara ve gençlere İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesi anlatılıyor.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Adapazarı Belediyesi ve Tekin Müzik'in destekleriyle "2021 İstiklal Marşı Yılı" kapsamında hazırlanan otobüs, Ersoy'un şiirleri eşliğinde mahalleleri geziyor.

İstiklal Marşı ve Ersoy'un posterleriyle donatılan otobüste, şairin hayatını anlatan belgesel gösterimiyle çocuk ve gençler bilgilendiriliyor.

Etkinlikte ayrıca, Ozanlar Anadolu Lisesinin hazırladığı "İstiklal gazetesi" çocuklar tarafından vatandaşlara dağıtılıyor.

"Akif'in ruhunu yaşatmak adına yollara revan olduk"

Karakamış Mahallesi'ndeki etkinliğe katılan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AA muhabirine, şair olmasının çok ötesinde mütefekkir ve gönül insanı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andıklarını dile getirdi.

Belediye olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek olduklarını dile getiren Işıksu, "Tarihini bilmeyen, yarınlarına sağlam yürüyemez' anlayışıyla bugünümüzün kıymetlileri, yarınımızın teminatı olan evlatlarımızın, tarihimizde çok önemli yeri olan Mehmet Akif Ersoy gibi şahsiyetleri tanımaları, bizim için ayrı önem taşıyor." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da ilçenin 84 mahallesini 100. yıl otobüsüyle öğrenci, veli ve mahalle halkıyla gezeceklerini belirterek, "Akif'in ruhunu yaşatmak, ecdadımızı anmak, vatan ve millet sevgisini aşılamak adına yollara revan olduk. Bu vesileyle İstiklal Marşı'mızın mimarı Akif'i rahmetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Otobüsle mahalle mahalle gezerek İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesini anlatıyorlar
Otobüsle mahalle mahalle gezerek İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesini anlatıyorlar
Otobüsle mahalle mahalle gezerek İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesini anlatıyorlar
Otobüsle mahalle mahalle gezerek İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesini anlatıyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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