Otobüsle Karabük'e gelen 12 kişiye ev izolasyonu Otobüsle İstanbul'dan Karabük'e gelen 12 kişi ev izolasyonuna alındı.

Otobüsle İstanbul'dan Karabük'e gelen 12 kişi ev izolasyonuna alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Karabük'e gelen yolcu otobüsündeki aynı aileden 3 kişi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ancak negatife döndüğünü belirtti.

Bunun üzerine 3 yolcu Eskipazar jandarma kontrol noktasında otobüsten indirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine Yenice ilçesindeki evlerine gönderildi.

Otobüsteki diğer 6 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin ise Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde filyasyon ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Otobüste bulunan toplam 12 kişi ev izolasyonuna alındı.

Kaynak: AA