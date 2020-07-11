Otobüsle Karabük'e gelen 12 kişiye ev izolasyonu
Otobüsle İstanbul'dan Karabük'e gelen 12 kişi ev izolasyonuna alındı.
11.07.2020 20:51 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:54
Otobüsle İstanbul'dan Karabük'e gelen 12 kişi ev izolasyonuna alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Karabük'e gelen yolcu otobüsündeki aynı aileden 3 kişi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ancak negatife döndüğünü belirtti.
Bunun üzerine 3 yolcu Eskipazar jandarma kontrol noktasında otobüsten indirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine Yenice ilçesindeki evlerine gönderildi.
Otobüsteki diğer 6 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin ise Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde filyasyon ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.
Otobüste bulunan toplam 12 kişi ev izolasyonuna alındı.
Kaynak: AA