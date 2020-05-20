Otobüsle eşya taşımada 'kaçak kargocu' iddiası
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Otobüsle eşya taşımada 'kaçak kargocu' iddiası

Otobüsle eşya taşımada 'kaçak kargocu' iddiasıİZMİR'de, salgın sebebiyle alınan önlemler kapsamında, kargo şubelerinin kuyruklarında beklemek istemeyen ya da işlerini daha hızlı halletmek isteyen vatandaşlar, kargolarını İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüslerle yolluyor.

20.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:17

Otobüsle eşya taşımada 'kaçak kargocu' iddiası

İZMİR'de, salgın sebebiyle alınan önlemler kapsamında, kargo şubelerinin kuyruklarında beklemek istemeyen ya da işlerini daha hızlı halletmek isteyen vatandaşlar, kargolarını İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüslerle yolluyor. Otogar dışındaki bazı kişiler ise aracılık yaparak teslim aldıkları kargoları otobüs şoförleri aracılığıyla gidecekleri illere gönderiyor. Terminaldeki yazıhane personelleri, bu kişilerin korsan çalıştığını iddia etti. Otogarın dışında aracılık yapan kişilerden Şadi Kılıç ise, "Biz bu işi kargoların aldığı fiyatların çok çok altında fiyatlarla yapıyoruz. İnsanlar bizi hızlıyız diye tercih ediyorlar" diyerek kendisini savundu.

Koronavirüs nedeniyle birçok iş yeri, sosyal mesafenin sağlanması ve insan yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla, müşterileri içeri teker teker almaya başladı. Bu iş yerlerinin başında ise kargo şubeleri geliyor. Bu yüzden birçok vatandaş, kargolarını gönderebilmek için alternatif seçeneklere yöneldi. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, otobüslerin çıkış yaptıkları yolun girişi, kargo şubelerinin önünü aratmayacak görüntülere sahne oldu.

'BAZEN 300 TL ALIP, 100 TL'SİNİ ŞOFÖRE VERİP GÖNDERİYORLAR'

Vatandaşlardan gönderecekleri kargo paketlerini belirli bir tutar karşılığında teslim alan bazı aracılar, bunları otobüs şoförlerine teslim edip, eşyaları gidecekleri illere gönderiyor. Terminaldeki bir yazıhanede çalışan Hasip Ayyıldız, normalde yazıhanelerin kargo almadığını, ancak otobüslerin dışarıdan aldığını belirterek, "Bunlar kaçak çalışan insanlar. Vatandaş da artık orayı belledi ve orayı kargo şubesi gibi kullanıyorlar. Kargo işi yapan arkadaşların otogarla alakaları yok. Dışarıdan yolcunun emanetini bağlayıp, bazen 300 TL alıyor, şoföre de 100 TL verip gönderiyorlar. Yazıhaneler bu şekilde nasıl para kazanacak? Zabıta yakalarsa bazen ceza yazıyor, ancak bunlarla başa çıkılamıyor" dedi.

Bir diğer yazıhane görevlisi Faysal Aydın da, "Otogarın hemen çıkışında, belli bir kesim kendi kendilerine rant kurmuş. Türkiye'nin her yerine kargo gönderiyorlar. Kimse de bunları engelleyemiyor" diye konuştu.

'HIZLIYIZ DİYE TERCİH EDİLİYORUZ'

Vatandaşlardan kargolarını alıp, otobüs şoförlerine teslim edenlerin biri olan Şadi Kılıç ise yaptığı işin yasal olduğunu savundu. Hızlı bir iletişime sahip olduklarını belirten ve 48 saatte giden kargoları 8- 9 saatte adreslerine ulaştırdıklarını belirten Kılıç, kargo başına 5-10 TL aldığını söyledi. Kılıç, "İki bağ kurutulmuş sazlığı, 352 TL'ye Niğde'ye gönderdim. Kendime ise 30 lira aldım. Biz bu işi kargoların aldığı fiyatların çok çok altında fiyatlarla yapıyoruz. İnsanlar bizi hızlıyız diye tercih ediyorlar. Biz korsan iş yapmıyoruz, faturalı irsaliyeli iş yapıyoruz. Biz belki kira vermiyoruz ama vergimiz var, faturamız var, her şeyimiz yasal. Otogarın daha önceki işletme müdürünün bize yazmadığı ceza kalmadı. Bir arkadaşıma 20 bin, birine 29 bin, 5 bin TL de bana yazdı. Bizim kimseye zararımız yok. Buradan 4 kişi ekmek yiyor" dedi.

'ACİL GÖNDERİLER BURADAN GÖNDERİLİYOR'

Kargo gönderen kişilerden biri olan Asil Karakavak, "Otoparka gitsek ne olacak? Önce otoparka girip oraya para vereceğiz, sonra taşımayacak, sonra yazıhanedeki ayakçılara, sonra da otobüse para verilecek. Bunlar çok maliyetli olduğu için de insanlar buradan veriyor kargolarını. Bazen çok acil gönderiler oluyor ve bu acil gönderiler buradan gönderiliyor. Yapacak bir şey yok. Burası diğer yerlere göre daha da ucuz gönderiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ GERÇİLİYOR

Davut CAN/İZMİR, (DHA)-

Otobüsle eşya taşımada 'kaçak kargocu' iddiası

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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