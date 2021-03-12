Son dakika haberi... Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberi... Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

12.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:46

Son dakika haberleri... Yola fırlayan yayaya tırın çarptığı anlar kamerada Bingöl'de otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü, 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Yola fırlayan yayaya tırın çarptığı anlar kamerada

BİNGÖL - Bingöl'de otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü, 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Bingöl-Karlıova yolu Toklular köyü mevkiinde geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 AAE 423 plakalı şehirlerarası otobüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 AID 168 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç ikiye bölünürken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni de Bingöl Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Son dakika haberi... Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi... Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi... Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi... Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi... Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi... Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi... Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi... Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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