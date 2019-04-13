Otobüsle Çarpışan Motosikletteki 2 Kişi Öldü

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde şehir içi taşımacılığı yapan otobüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda meydana geldi. Bağlar yönünden gelen üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüse çarptı. Kazada, motosikletteki Veysel Akyol (35) ile Mesut Koptu (38) yaralandı. Yaralılardan Veysel Akyol Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Mesut Koptu ise Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak her 2 yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Diyarbakır

Kaynak: DHA