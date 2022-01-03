Otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı - Haberler
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Otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü 4 gün sonra hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza 30 Aralık Perşembe günü Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Ömer Balcı (18) idaresindeki plakasız motosiklet, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen Nimet Oral (40) idaresindeki 16 M 06064 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet parçalara ayrıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Mehmet A. (15), olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ömer Balcı 4 gün sonra hayatını kaybetti. - BURSA

Otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

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