Otobüse yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri belirledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otobüse yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri belirledi - Haber
Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa

Otobüse yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri belirledi

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

19.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:16
Otobüse yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri belirledi

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

İçişleri Bakanlığının yolcu taşıyan araçlara yönelik özel denetim emri kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından araçlarda denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücü ve yolculara ceza kesilirken, bazı otobüs ve yolcuların kurallara uyduğu belirlendi. Kastamonu-İnebolu karayolunda sivil olarak yolcu otobüsüne binen jandarma personeli, emniyet kemeri takmama, cep telefonuyla görüşme gibi kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Kural ihlali yapan sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği denetimde araçlar, Toprakköprü ve Uğrak köyü mevkilerinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Burada araçta bulunan jandarma personeli yolculara kendisini tanıttı. Yolcular, denetimden dolayı jandarma personeline teşekkür etti. Ekipler, denetimlerde bir sürücüye seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivil giyinen Jandarma Trafik Tim Personeli, Kastamonu'dan İnebolu ilçesine sefer yapan özel bir firmaya ait otobüse yolcu olarak binerek, yolculuk esnasında şoför ve yolcuların hareket tarzlarını denetlenmiştir. Yapılan denetlemede otobüs şoförünün seyir halindeyken cep telefonu kullandığı tespit edilerek, şoföre 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 73/c maddesini ihlal suçundan idari ceza uygulanmıştır. İnebolu ilçesinden Kastamonu'ya yolcu taşıyan başka bir firmaya ait otobüste benzer denetlemede ise şoförün trafik kurallarına uyduğu yolcuların emniyet kemerlerini taktıkları görülmüştür. Merkez ilçe Taşköprü ve İnebolu yolu Uğrak köyü mevkisinde durdurulan otobüslerde sivil kıyafetli jandarma tim personeli, yolculara kendilerini tanıtmış ve durumu açıklayarak emniyet kemeri takılmaması durumunda olası bir kaza anında savrulma, araçtan fırlama ve devrilen aracın altında kalma sebebiyle ölümle sonuçlanabilecek olaylar meydana geldiği ve mutlaka yolcuların emniyet kemeri takmalarının gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapmıştır. Yapılan araştırmalar seyir halinde iken cep telefonu kullanmanın, 0,50 promil alkol etkisi altında araç kullanmayla eşdeğer olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda alkollü iken araç kullanmamanın kanuni bir zorunluluk olmasının yanında vicdani bir sorumluluk olduğu da büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve güvenli ortamda seyahat etmeleri için etmeleri maksadıyla sivil kıyafetli jandarma trafik personeli tarafından özellikle otobüslerde denetim faaliyetleri devam edecektir" - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haber
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı Haber
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Haber
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Haber
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haber
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya...
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın James Bond Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Falcao Bülent Uygun Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Futbolcu
Şu an buradasınız: Otobüse yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri belirledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 19:30:43. #1.14#
title