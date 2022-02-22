Otobüse tutunarak patenle kayan çocukların tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi - Haberler
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Otobüse tutunarak patenle kayan çocukların tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

Demirören Haber Ajansı, Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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Otobüse tutunarak patenle kayan çocukların tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, paten süren çocukların belediye otobüsünün arkasına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuk saniye saniye görüntülendi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, paten süren çocukların belediye otobüsünün arkasına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuk saniye saniye görüntülendi.

Bugün saat 21.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde paten süren 3 çocuğun yaptığı tehlikeli yolculuk saniya saniye görüntülendi. Alsancak Gar ile Evka 3 Metro İstasyonu arasında sefer yapan 963 numaralı belediye otobüsünün arkasına tutunarak kayan 3 çocuk, otobüsün hızına aldırmadan dakikalarca yolculuk yaptı. Otobüsün kırmızı ışıkta durduğu zamanlarda arkasından ayrılan 3 çocuğun, hareket etmesiyle birlikte tekrar yetişmek için mücadele verdiği görüldü. Çevredekilerin uyarılarına rağmen 3 çocuk bir süre bu şekilde seyahat etti.


Otobüse tutunarak patenle kayan çocukların tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

Otobüse tutunarak patenle kayan çocukların tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

Otobüse tutunarak patenle kayan çocukların tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

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