Belediye otobüsüne maskesiz ve HES kodsuz binmek istedi

Belediye otobüsüne maskesiz ve HES kodsuz binmek istediKONYA'da kimliği açıklanmayan bir kişi, maskesiz ve HES kodunu göstermeden binmek istediği belediye otobüsünde, şoför ve bekçilerle tartıştı.

Belediye otobüsüne maskesiz ve HES kodsuz binmek istedi

KONYA'da kimliği açıklanmayan bir kişi, maskesiz ve HES kodunu göstermeden binmek istediği belediye otobüsünde, şoför ve bekçilerle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sultan Cem Caddesi'nde otobüs durağından meydana geldi. Alaaddin- Alakova seferini yapan otobüse maskesiz ve HES kodu göstermeden binmek isteyen kimliği açıklanmayan bir kişi, önce kendisini uyaran şoförlü tartıştı. Ardından o sırada devriye görevi yapan ve kendisine müdahale eden bekçilere de tepti gösterip tartıştı. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi. Otobüsten indirilen yolcu, hakkında yasal işlem başlatılmak için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı