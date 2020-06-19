Otobüse maskesiz alınmayınca tehditler savurdu
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Otobüse maskesiz alınmayınca tehditler savurdu

Adıyaman Belediyesi Halk Otobüsüne maskesiz bir şekilde alınmayan yolcu, otobüs şoförünü tehdit edince olaya polis müdahale etti.

Otobüse maskesiz alınmayınca tehditler savurdu
19.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:27

Adıyaman Belediyesi Halk Otobüsüne maskesiz bir şekilde alınmayan yolcu, otobüs şoförünü tehdit edince olaya polis müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan Adıyaman Belediyesine ait Halk Otobüsü Valilik Kavşağında bulunan durakta yolcu almaya başladı. Yolcular arasında bir kişinin maskesiz olduğunu fark eden otobüs şoförü, maske takmasını maskesiz araca alamayacağını söylemesi üzerine yolcu ısrarcı olmaya başladı. Otobüs şoförünün hiçbir şekilde maskesiz yolcu alımının olmadığını söylemesi üzerine maskesiz yolcu, otobüs şoförüne tehditler yağdırmaya başladı. Durum üzerine yolcular ve otobüs şoförü polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Polis ekiplerinin geleceğini duyan yolcu, olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri maskesiz bir şekilde otobüse binmek isteyen ve tehditler savuran şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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