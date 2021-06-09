Otobüse çarpan araç şarampole uçtu: 1 yaralı
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Otobüse çarpan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da yolda aniden yavaşlayan otobüse arkadan çarpan hafif ticari araç şarampole uçtu.

Şanlıurfa'da yolda aniden yavaşlayan otobüse arkadan çarpan hafif ticari araç şarampole uçtu. Hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Fuat U.'nun kullandığı yolcu otobüsü, seyir halindeyken aniden yavaşladı. Arkadan gelen Ford marka 55 DM 142 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Habip E., önündeki otobüsün yavaşladığını fark edemeyince arkadan çarparak şarampole uçtu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Habip E. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü Fuat U. kazaya hatalı solla yapan bir aracın neden olduğunu iddia etti. Karşıdan gelen araca çarpmamak için yavaşladığını söyleyen Fuat U., bu nedenle arkadan gelen aracın kendisine çarptığını iddia etti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Mehmet Bilgin/ İHA)

Otobüse çarpan araç şarampole uçtu: 1 yaralı
Otobüse çarpan araç şarampole uçtu: 1 yaralı
Otobüse çarpan araç şarampole uçtu: 1 yaralı
Otobüse çarpan araç şarampole uçtu: 1 yaralı
Otobüse çarpan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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