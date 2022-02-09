Otobüste kadının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüste kadının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Can Çelik - Güncel
 - Güncelleme:

ADANA'da aynı durakta birlikte otobüse bindiği A.Ç. (28) adlı kadının montunun cebindeki cep telefonunu çalıp kaçan C.A. (35), yakalandı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da aynı durakta birlikte otobüse bindiği A.Ç. (28) adlı kadının montunun cebindeki cep telefonunu çalıp kaçan C.A. (35), yakalandı. 16 suç kaydı olan, ifadesinde "Alkollüydüm, şeytana uydum" diyen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Şubat'ta Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç.'nin montunun cebindeki cep telefonu, duraktan kendisiyle birlikte aynı otobüse binen kişi tarafından çalındı. Otobüsün kapısı kapanmadan şüpheli, geri indi. Kısa süre sonra telefonunun çalındığını fark eden genç kadın, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'yankesicilik' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 16 ayrı suç kaydı olan C.A. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen C.A., polisin yaptığı baskınla yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde "Alkolün etkisiyle şeytana uydum, kadının cebindeki telefonu aldım. Çok pişmanım" diyen C.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Otobüste kadının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Otobüste kadının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Otobüste kadının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Otobüste kadının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Dolandırıcılık, İnönü Caddesi, Seyhan, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title