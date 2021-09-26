Otobüse binen 'gezgin köpek' yolcuların ilgi odağı oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüse binen "gezgin köpek" yolcuların ilgi odağı oldu

AA / Umut Özgan - Haberler | Güncel

İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplu taşıma araçlarına binmesiyle tanınan "gezgin köpek", bu sefer de Üsküdar-Fındıklı Mahallesi hattındaki otobüsü kullandı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplu taşıma araçlarına binmesiyle tanınan "gezgin köpek", bu sefer de Üsküdar-Fındıklı Mahallesi hattındaki otobüsü kullandı.

Üsküdar-Fındıklı Mahallesi seferini yapan otobüse Yenisahra durağından binen "gezgin köpek", yolcuların ilgi odağı oldu. Yolcuların şaşkın bakışları arasında iki durak seyahat eden "gezgin köpek", Kozyatağı durağında otobüsten kendi isteğiyle indi.

Otobüse binen gezgin köpek yolcuların ilgi odağı oldu

Otobüse binen gezgin köpek yolcuların ilgi odağı oldu

Otobüse binen gezgin köpek yolcuların ilgi odağı oldu

Otobüse binen
AA / Umut Özgan - Son Dakika Haberleri
Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Esra Erol Mehmet Ali Erbil Didem Arslan Yılmaz
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Marcao Mehmet Topal Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otobüse binen 'gezgin köpek' yolcuların ilgi odağı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 18:45:54. #1.11#