Otobüse binen "gezgin köpek" yolcuların ilgi odağı oldu
AA / Umut Özgan - Haberler | Güncel
İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplu taşıma araçlarına binmesiyle tanınan "gezgin köpek", bu sefer de Üsküdar-Fındıklı Mahallesi hattındaki otobüsü kullandı.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplu taşıma araçlarına binmesiyle tanınan "gezgin köpek", bu sefer de Üsküdar-Fındıklı Mahallesi hattındaki otobüsü kullandı.
Üsküdar-Fındıklı Mahallesi seferini yapan otobüse Yenisahra durağından binen "gezgin köpek", yolcuların ilgi odağı oldu. Yolcuların şaşkın bakışları arasında iki durak seyahat eden "gezgin köpek", Kozyatağı durağında otobüsten kendi isteğiyle indi.