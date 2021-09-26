Otobüse binen "gezgin köpek" yolcuların ilgi odağı oldu

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplu taşıma araçlarına binmesiyle tanınan "gezgin köpek", bu sefer de Üsküdar-Fındıklı Mahallesi hattındaki otobüsü kullandı.

Üsküdar-Fındıklı Mahallesi seferini yapan otobüse Yenisahra durağından binen "gezgin köpek", yolcuların ilgi odağı oldu. Yolcuların şaşkın bakışları arasında iki durak seyahat eden "gezgin köpek", Kozyatağı durağında otobüsten kendi isteğiyle indi.