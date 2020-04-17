Otobüse binemeyen yolcular ile şoförler tartıştı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Otobüse binemeyen yolcular ile şoförler tartıştı

İZMİR'de kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu almayan otobüslere binemeyen bazı kişiler, şoförlerle tartıştı.

17.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:17
Otobüse binemeyen yolcular ile şoförler tartıştı

 

İZMİR'de kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu almayan otobüslere binemeyen bazı kişiler, şoförlerle tartıştı. Bu kişiler, belediyeye tepki gösterip, sefer sayılarının artırılmasını istedi.Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmaması kararının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında 'yeşil koltuk' uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında belediye otobüsleri, vapurlar, metro ve tramvay vagonları, İZBAN trenleri, aktarma merkezleri, iskeleler, vagonlar ve duraklara uyarıcı yazılar asıldı. Toplu taşıma araçlarında ise güvenli oturma düzeni oluşturuldu. Vatandaşların birbirine temas etmemesi için toplu taşıma araçlarındaki koltukların yarısına yeşil noktalar yapıştırıldı. ESHOT otobüslerinde şoförler binen yolcuları tek tek sayarken, kapasitenin dolmasıyla beraber otobüs hareket ediliyor. Kapasite dolduğu için binemeyen vatandaşlar ise bir sonraki gelecek olan otobüse yönlendiriliyor. Yeşil koltuk uygulamasına büyük oranda uyulurken, otobüslere binemeyen bazı yolcular ise sefer sayılarının yetersiz olduğu gerekçesiyle belediyeye tepki gösterdi, şoförlerle tartıştı.Otobüse binemeyenler, seferlerin artırılması için belediyeye çağrıda bulundu. Sefer sayısının yetersiz olduğunu söyleyen vatandaşlardan Tuncay Çakmak (29), "Sosyal mesafede 15-20 metre uzaklık olacak. Otobüsler kısıtlanmasın. Kuyruk oluyor. İki, üç saat bekliyoruz" dedi.

Oktay Canbolat (42) ise, "Bütün otobüsler aynı saatte hareket etmemeli. Kademeli olarak 5 ya da 10 dakika arayla kalkmalı. Burada tüm otobüslerin dolduğunu düşünün, 3 durak sonra binmek isteyen otobüse binemeyecek" dedi.


Kaynak: DHA

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