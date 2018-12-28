Otobüse Alınmayan Yolcu Şoföre Biber Gazı Sıktı

Avustralya'nın Sidney şehrinde, otobüse binmek isteyen bir turist yolcu, şoförün, "Yer kalmadı" sözlerine sinirlenince, şoförün yüzüne biber kazı sıkıp kaçtı.

Sidney'de yaşanan olayda, İngiliz olduğu belirtilen yolcu, Oxford Caddesi'nde otobüse binmeye çalıştı. 38 yaşındaki şoför, yolcuya otobüsün dolu olduğunu ve bir sonraki otobüsü beklemek zorunda kalacağını açıkladı ve yolcuyu otobüse almadı.

ŞOFÖRÜ BİR SÜRE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Otobüse alınmadığı için sinirlenen yolcu, bir süre şoförü ikna etmeye çalıştı. İngiliz yolcu, cebinden çıkardığı biber gazı içeren spreyi şoförün yüzüne püskürttü ve kaçtı.

Nefes almakta zorlanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

"OTOBÜS ŞOFÖRÜ VARDİYASINI TAMAMLAYAMADI"

Olay sonrası açıklama yapan, Polis Müfettişi Gavin Woods, adamın şoföre en az altı kez biber gazı püskürttüğünü belirtti ve ekledi, "Püskürtme işlemi sonrası, otobüs şoförü vardiyasını tamamlayamadı."

Devlet Transit Emniyet Başkanı Wayne Potter, 38 yaşındaki sürücünün olaydan sonra şokta olduğunu ancak şimdi, iyi durumda olduğunu ve işe geri döndüğünü söyledi.

NSW Polis Temsilcisi Troy Grant ise, saldırının 'kabul edilemez bir davranış' olduğunu söyledi ve turiste teslim olma çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA