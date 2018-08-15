Otobüsçülerden Amerika'ya Ambargo

Tokatlı otobüs firmaları Amerikan menşeli hiçbir ürünü ticaretlerinde kullanmama kararı aldı.

Alınan bu karar sonrasında Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret ederek firma yöneticilerine destek verdi. Eroğlu, "Amerika'ya Tokat'tan cevap vereceklerini söyleyerek Amerikan ürünlerinin millet olarak hep birlikte boykot edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Eroğlu, "Ülkemizdeki bütün insanların, ülkemiz üzerinde yapılması düşünülen operasyonlara karşı, ülkemizin ekonomik alandaki saldırılara karşı milli bir duruş ortaya koyması elinden gelen her şeyi yapabileceğini göstermesi son derece önemliydi. Şunu çok iyi görüyoruz; ekonomik krizde amaçlanan neyse 15 Temmuz'da amaçlanan odur. Dün aynı şekilde ülkemiz üzerinde hangi planlar yapılmak isteniyorsa aynısıdır hiçbir farkı yoktur. Bu ekonomik krizde de yapılmak istenen ülkemizin diz çöktürülmesidir. Ülkemizi karanlık bir dehlize sokma anlamında yapılmış ve yapılmak istenen bir adımdır. Başta Cenab-ı Allah'ın yardımı ve milletimizin duruşu ile bütün bunların üzerinden geldik. Bütün bu olaylara karşı el ele, omuz omuza vererek hepsini püskürteceğiz. Dün ne yaptıysak bugün de aynısını yapacağız. Gereken fedakarlıkları hep birlikte yapacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bırakalım Amerika mallarını kullanmayı. Amerika bize bunları yapıyorsa bizim de onlara karşı bir duruş sergilememiz lazım. Onların ekmeğine yağ sürmeden bizim de bu boykotu elimizden geldiğince yapmamız lazım. Tokatlılardan aynı duyarlılığı göstermelerini istirham ediyoruz. Amerikan mallarını buradan boykot ediyoruz. Evimize, sokağımıza, mutfağımıza ne olursa olsun Amerikan mallarını sokmuyoruz. Onlara Türkiye'den, Tokat'tan cevap vereceğiz. Nasıl ki bir savaş olunca gideriz, ülkemiz için savaşırız, 'Ölürsek Şehit, Kalırsak Gaziyiz' deriz ya bugün de bir ekonomik kriz varsa bu savaşa da şuanda aynı cepheye gitmiş gibi yapılması gereken de budur, bu boykotu yapabilmektir. Fert, aile, kurum, işletme, mahalle, şehir olarak bunu yapmak lazım. Bayrağımız dalgalandığı her yerde bizler de rahatça nefesimizi alacağız. Bu milletin bir ferdi olmaktan ilelebet gurur duyacağız" şeklinde konuştu.

"Bu savaş hepimizin, Türkiye'nin savaşı"

Tokat Şehirlerarası Otobüs İşletmeciler Dernek Başkanı Ahmet Arat ise Amerikan menşeli ürünleri otobüslerde ikram etmeyeceklerine dair karar aldıklarını belirterek,"Tokat otogarı esnaflarımız birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaşayacağımız başka bir coğrafya yok, gidebileceğimiz başka bir ülke yok. 15 Temmuz'daki hain saldırının değişini ülkemize yapmak istiyorlar. Biz her daim devletimizin, hükümetimizin yanındayız. Hizmet sektöründe görev yaptığımız için halkımıza her daim ikramda bulunuyoruz. Bizler Tokat Otobüs firmaları olarak yolcularımıza dağıttığımız ikram malzemelerinde tamamen yerli ürünler kullanma kararı aldık. Amerikan menşeli hiçbir ürünü ikram etmeme kararı aldık. Bu savaş, hepimizin, Türkiye'nin savaşı. Din, dil, ırk, siyasi görüşü ve mezhep ayrımı gözetmeksizin Türkiye olarak hep birlikte bir ve beraberce aynı duyarlılığı gösteriyoruz. Amerikan Menşeli ürünlerin tamamını kaldırıyoruz. Tokat'a gelen misafirlerimizi daha iyi ağırlamak için tavrımız net ve belli. Bugün Türkiye'deki dev şirketler dahi Amerika'yı protesto ediyorlar. Bu noktada bizler de bu otogarda yer alan 100'ün üzerindeki araçlarımızda ve 500'e yakın personelimizle hükümetimizin yanında yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu. - TOKAT