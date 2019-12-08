Otobüs yangını korkuttu
Haberler » Güncel » Otobüs yangını korkuttu - Haber

Otobüs yangını korkuttu

Malatya'da seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın korkuttu.

08.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:41
Otobüs yangını korkuttu

'da seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın korkuttu.


Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ'a ait belediye otobüsünde bilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yakınkent hattında yolcu taşıyan otobüs Barguzu Caddesinde bilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Belediye otobüsünün yandığı fark eden şoför, otobüsü yolun kenarına çekerek, yolcular indirdi.


Otobüste çıkan yangın büyümeden yangın tüpüyle ile söndürüldü. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler