Otobüs yangını korkuttu

08.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:41

Malatya'da seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın korkuttu.



Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ'a ait belediye otobüsünde bilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yakınkent hattında yolcu taşıyan otobüs Barguzu Caddesinde bilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Belediye otobüsünün yandığı fark eden şoför, otobüsü yolun kenarına çekerek, yolcular indirdi.



Otobüste çıkan yangın büyümeden yangın tüpüyle ile söndürüldü. - MALATYA

Kaynak: İHA