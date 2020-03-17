Otobüs ve minibüslere sivil denetim
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Mersin, Güncel

Otobüs ve minibüslere sivil denetim

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, otobüs ve minibüslerde yaptığı sivil denetimlerle kural ihlallerini kontrol etti.

17.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:57
Otobüs ve minibüslere sivil denetim

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, otobüs ve minibüslerde yaptığı sivil denetimlerle kural ihlallerini kontrol etti.


Edinilen bilgiye göre, trafik timleri son dönemde ülke genelinde otobüslerin karıştığı trafik kazalarının artmasından dolayı uygulamalarını arttırdı. Ekipler son olarak otobüs ve minibüslerde sivil denetimler yaptı. Sivil olarak araçlara binen trafikçiler, seyir halinde telefonla konuşma, çalışma ve dinlenme sürelerine uyma, sürücünün ve yolcuların emniyet kemeri kullanma, sigara içme ve diğer trafik kurallarına uyulup uyulmadıkları hususlarında kontroller yaptı.


Yapılan denetimlerde 9 minibüs ve otobüs kontrol edilirken, sürücülerin kural ihlali yapmadığı tespit edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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