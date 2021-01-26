Otobüs ve minibüs şoförlerinin kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti
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Otobüs ve minibüs şoförlerinin kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti

26.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:12
Otobüs ve minibüs şoförlerinin kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti

BARTIN'da özel halk otobüsü şoförleri ile minibüs şoförleri arasında kafa çıktı.

BARTIN'da özel halk otobüsü şoförleri ile minibüs şoförleri arasında kafa çıktı. Polisin biber gazı sıkarak müdahale ettiği kavgada 2 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına aldı.

Bartın Özel Halk Otobüsleri şoförleri ile Esenyurt Minibüşçüler Kooperatifi üyesi şoförler arasında hat ve yolcu alma konusunda yaşanan anlaşmazlık, mahkemeye taşındı. Hukuksaz şüreçte mahkeme yürütmeyi durdurma kararı alınca Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri şoförleri, öğle saatlerinde durakta bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından şoförler, Esenyurt minibüs duraklarına doğru gitti. Kemerköprü mevkiinde taraflar karşı karşıya gelince kavga çıktı. İhbar üzerine bölgey epolis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya, biber gazı sıkarak müdahale etti. Tarafları ayıran polis ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 2 kişi ise çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 


Otobüs ve minibüs şoförlerinin kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti
Otobüs ve minibüs şoförlerinin kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti
Otobüs ve minibüs şoförlerinin kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti
Otobüs ve minibüs şoförlerinin kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti
Otobüs ve minibüs şoförlerinin kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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