Otobüs tıra çarptı: 6 ölü, 37 yaralı (4)
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Otobüs tıra çarptı: 6 ölü, 37 yaralı (4)

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

6 yolcu kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 37 yolcu sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Otobüs tıra çarptı: 6 ölü, 37 yaralı (4)
Otobüs tıra çarptı: 6 ölü, 37 yaralı (4)
Otobüs tıra çarptı: 6 ölü, 37 yaralı (4)
Otobüs tıra çarptı: 6 ölü, 37 yaralı (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
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