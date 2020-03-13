Otobüs terminallerinde 'korona' önlemi ve yoğunluğu
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Erzurum, Güncel

Otobüs terminallerinde 'korona' önlemi ve yoğunluğu

Otobüs terminallerinde 'korona' önlemi ve yoğunluğuKORONA virüs nedeniyle üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi üzerine Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı.

13.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:52
Otobüs terminallerinde 'korona' önlemi ve yoğunluğu

Otobüs terminallerinde 'korona' önlemi ve yoğunluğu

KORONA virüs nedeniyle üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi üzerine Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı. Virüs nedeniyle terminalin iç ve dış yüzeyi dahil olmak üzere her noktası dezenfekte edildi. Yolcu otobüslerinde de dezenfekte işlemleri yapıldı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından öğrenciler otobüs terminallerine akın etti. Memleketlerine dönmek isteyenler zaman zaman Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Bazı öğrencilerin maske taktığı görülürken, üniversiteliler yolculuk boyunca kolonyalı önlem aldıklarını söyledi.

Giresun Üniversitesi Coğrafya bölümü son sınıf öğrencisi Fuat Orak, grip olduğu için herkesin kendisine virüslü gibi baktığından yakındı. Orak, 'Okullar tatil oldu. Üç hafta uzun bir tatil eve gidiyorum. Giresun'dan Erzurum'a geldim. Aktarmalı olarak memleketim Diyarbakır'a gideceğim. Biz doğu halkı olarak kadere olan inancımız var. Ecel gelirse zaten geliyor. Grip olduğumuz zaman kağıt mendille burnumuzu sildiğimiz zaman insanlar tuhaf tuhaf bakıyor. 'Acaba bu da koronaya mı yakalandı" diye. Tedirgin oluyoruz, insanlardan çekindiğimizden artık peçete kullanamıyoruz. İnsanlar, peçete kullanıyor diye öyle bakmayın grip olabiliyor, illa korona mı olacak?" diye konuştu.

Günde yüzlerce yolcu giriş-çıkışının olduğu otobüs terminali de dezenfekte edildi. Otobüs terminalinin iç ve dış bölümlerinin, her noktasının ilaçlandığını belirten Büyükşehir Belediyesine bağlı Otogar ve Semt garajları Şube Müdürü Hüseyin Oktay, 'Dünya üzerinde yayılan korona virüsünden dolayı alınan tedbirler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı elamanlarında haftada bir terminal iç ve dış kulvarlarda ilaçlama yapılıyor. Bunlar her hafta tekrarlanacak. Ta ki bu virüs ne zamana kadar son bulursa o zamana kadar gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Yolcu otobüslerinde de virüs önlemleri alınarak, araçlar dezenfekte edildi. Otobüs iç kısımları ve tutacaklar çamaşır suyu ile siliniyor. Otobüs firması operasyon müdürü Ali Fuat Ünlü, şunları söyledi:

'Araçlarımızda korona virüsle alakalı genel olarak araçlarımızda iki gündür dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor. Personelimizi bilgilendirmek açısından da mola sonlandıktan sonra seyahate devam ederken kolonya tutulması, bagaj alırken ve araç içerisinde yolcumuza karşı konuşmalarda yakın temaslarda biraz daha mesafeli kalmalarını konusunda kendilerini seminer düzenleyerek bilgilendirdik. Elimizden geldiği kadarıyla virüsle alakalı tedbirleri almaya devam ediyoruz."

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Otobüs terminallerinde 'korona' önlemi ve yoğunluğu

Kaynak: DHA

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Otobüs terminallerinde 'korona' önlemi ve yoğunluğu

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