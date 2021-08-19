OTOBÜS TERMİNALİNİN İLK TEMELİ ATILDI

Ardahan'ı bütün Türkiye'ye bağlayacak olan Ardahan Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ilk temelleri atıldı.

Ardahan'ı bütün Türkiye'ye bağlayacak olan Ardahan Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ilk temelleri atıldı.

Toplam alanı 6 bin 150 m2, 1088 m2 bina oturum alanı olarak projelendirilen Şehirler Arası Otobüs Terminalinin temeli atıldı.

Belediye Başkanı Faruk Demir, "Yaptığımız hizmetlerle geleceğe dönük ne kadar güzel mesajlar verdiğimizi ileride göreceksiniz" dedi.

Çevre yolu güzergahında düzenlenen temel atma töreninde, kurban kesildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Ardahan Belediye Başkanımız Faruk Demir, "Proje üzerinde yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalışıyoruz. İnşallah kar yağmadan proje tamamlanacak. Terminalin yanında yerel ürünler çarşımızı da tamamlayacağız. Yeni otobüs terminali tamamlandığında şehri ulaşım konusunda rahatlatacak" dedi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner de yaptığı konuşmada, "Şehirlerarası yolcu terminalleri, havaalanları, gar, istasyon ve benzeri binalar asılında önemli. Şehirlerin imajının bir parçası diye düşünüyorum. İnsanların herhangi bir şehre gittiklerinde ilk gördükleri yer terminal binaları. Orada görkemli, güzel, bakımlı, temiz ve hizmeti tam anlamıyla karşılayacak bir bina gördüğünde olumlu bir imaj kalır zihinlerinde. Dolayısıyla terminaller şehirlerin tanıtım yüzü gibi. Ardahan'a değer katacak bir hizmet" şeklinde konuştu.

AK Parti Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ise, "Bugün güzel bir programla hep birlikte buradayız. Belediyenin şu veya bu partide olması bizim için önemli değil. Çünkü hepimiz için önemli olan memlekettir. Böyle bir projeyi hayata geçirdiği için şahsım ve Ardahan adına Belediye Başkanımız Faruk Demir'e teşekkür ediyorum. Güzel bir proje inşallah açılışını da hep birlikte yaparız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Temel atma törenine, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Belediye Başkanımız Faruk Demir, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplam alanı 6 bin 150 m2, 1088 m2 bina oturum alanı olarak projelendirilen Şehirler Arası Otobüs Terminalinde 10 adet yazıhane, emzirme odası, mescit, yolcu oturma alanı, cafeterya, taksi durağı, dolmuş durağı, market ve zabıta alanı mevcut olup her yazıhane için bir periyot bulunacak.

Kaynak: Habermetre