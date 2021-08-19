Otobüs terminalinin ilk temeli atıldı

Ardahan'ı bütün Türkiye'ye bağlayacak olan Ardahan Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ilk temelleri atıldı.

Ardahan'ı bütün Türkiye'ye bağlayacak olan Ardahan Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin ilk temelleri atıldı. Belediye Başkanı Faruk Demir, "Yaptığımız hizmetlerle geleceğe dönük ne kadar güzel mesajlar verdiğimizi ileride göreceksiniz" dedi.

Çevre yolu güzergahında düzenlenen temel atma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Proje üzerinde yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalışıyoruz. İnşallah kar yağmadan proje tamamlanacak. Terminalin yanında yerel ürünler çarşımızı da tamamlayacağız. Yeni otobüs terminali tamamlandığında şehri ulaşım konusunda rahatlatacak" dedi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner de yaptığı konuşmada, "Şehirlerarası yolcu terminalleri, havaalanları, gar, istasyon ve benzeri binalar asılında önemli. Şehirlerin imajının bir parçası diye düşünüyorum. İnsanların herhangi bir şehre gittiklerinde ilk gördükleri yer terminal binaları. Orada görkemli, güzel, bakımlı, temiz ve hizmeti tam anlamıyla karşılayacak bir bina gördüğünde olumlu bir imaj kalır zihinlerinde. Dolayısıyla terminaller şehirlerin tanıtım yüzü gibi. Ardahan'a değer katacak bir hizmet" şeklinde konuştu.

Temel atma törenine, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ve vatandaşlar katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı