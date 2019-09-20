Otobüs terminaline uyuşturucu operasyonu

20.09.2019 10:52

Samsun'da otobüs terminaline düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren şahısla birlikte 4 kişi gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.D., Y.D, M.S. ve M.T. isimli şahısların müşterek olarak Atakum ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları, İ. D.'nin İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Yapılan operasyonda İ.D., İstanbul dönüşü Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 98,08 gram metafetamin maddesi ile yakalandı. Olayın devamında M.S ile M.T. otogar içerisinde, Y.D. ise Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken sorguları tamamlanan İ.D., Y.D. ve M.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA