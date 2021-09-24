Otobüs terminalinden değerli eşya çalan hırsız yakalandı

SİNOP (İHA) - Sinop Şehirlerarası Otobüs Terminalinden farklı günlerde değerli eşya çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sinop'ta 6 Haziran ve 1 Eylül tarihlerinde gerçekleşen iki ayrı hırsızlık olayı sonuçlandı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 40 saatlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra, Sinop'un Türkeli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda maddi değeri 110 bin TL olan çalıntı malzemeleri ile birlikte zanlıyı yakaladı.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sinop Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 14/06/2021 ve 01/09/2021 tarihlerinde gerçekleşen iki ayrı hırsızlık olayında; üç adet bavul 7 bin TL değerinde laptop ve 10 bin euro değerindeki solunum cihazı çalınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılması amacıyla yapılan saha çalışmaları, suç-fail profil analizi, kent güvenlik sistemi, otogar ve minibüsten temin edilen 40 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde her iki hırsızlık olayının faili; 20/09/2021 tarihinde Türkeli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda maddi değeri 110 bin TL olan çalıntı hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. Sinop Emniyet Müdürlüğünce; 'Temiz Sokaklar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında her çeşit suç ve suçlu ile mücadele aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri