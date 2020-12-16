Otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu

Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan operasyonda emekli polis çöp poşeti içinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan operasyonda emekli polis çöp poşeti içinde uyuşturucu madde ile yakalandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timlerince alınan duyum üzerine KOM Takip Timi ile birlikte Alanya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde operasyon yapıldı. Emekli polis S.A, çöp poşeti içerisinde bin 290 gram kubar esrar maddesi ile yakalandı. Olayda otobüs firmasında görevli C.Ç isimli şüpheli şahıs aynı gün yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheli Şahıslar Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı