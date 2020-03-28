Otobüs terminalinde mahsur kaldılar
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Otobüs terminalinde mahsur kaldılar

DENİZLİ Otobüs Terminalinde saat 17.00'den sonra şirketlerin otobüs seferlerini durdurması üzerine çok kişi mahsur kalanlar oldu.

28.03.2020 22:43 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:43
Otobüs terminalinde mahsur kaldılar

 

DENİZLİ Otobüs Terminalinde saat 17.00'den sonra şirketlerin otobüs seferlerini durdurması üzerine çok kişi mahsur kalanlar oldu. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, otobüslerle şehirlerarası yolculuk Pamukkale Kaymakamlığı koordinesinde kurulan 'Seyahat İzin Kurulu' denetiminde gerçekleştirilecek. Yolculuk yapmak isteyenler kurula başvurup, seyahat iznini aldıktan sonra otobüsle şehir dışına çıkabilecek. Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, olağanüstü yaptığı toplantının ardından şu kararları aldıTüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esas olmak şartıyla ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasının, Pamukkale Kaymakamlığı koordinesinde kurulan 'Seyahat İzin Kurulu' denetiminde gerçekleştirilecek. TERMİNALDE MAHSUR KALDILARŞehirlerarası otobüs yolculuğunun koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırılmasının ardından Denizli Otobüs Terminalindeki şirketler de yolcu bulamayınca otobüs seferlerini iptal etti. Saat 17.00'den sonra terminalden otobüs çıkışı yapılmadı. Otobüs terminali ilk kez sessizliğe büründü. Terminal içindeki otobüs firmaları acentelerini naylonla kapattı. Terminalin alt katında hareket eden ilçe seferleri yapan minibüsler de polisler tarafından sıkı denetim yapıldı.  Polisler minibüs içini de kontrol ederek yolcu sayısı ve mesafe kuralını denetledi. Başka şehirlerden Denizli'ye gelen yolcular, seferlerin iptal edilmesiyle terminalde mahsur kaldı. Yolcular terminalde memleketlerine nasıl gideceklerini kara kara düşünürken, çaresizce beklemeye başladı. 'HASTA ZİYARETİ İÇİN GELDİM, MAHSUR KALDIM'Yasemin Tekeli, Kocaeli'ye gitmek istediğini ancak otobüs bulamadığı için terminalde mağdur olduğunu belirterek, Kocaeli'ye gidemiyorum. Kocaeli'de çalıştığım yerde işten çıkaracaklar belki gidemedim diye. Sabahtan beri ağlıyorum. Çay içecek param yok. Sabaha kadar burada oturmak zorunda kalacağım. Şehri de tanımıyorum. Kadın başıma mescitte sabahlamayı düşünüyorum dedi.Leyla Kutlu, havayolu uçuşlarının iptal edilmesi sonucu otobüsle Antalya'ya gitmek istediğini ancak otogarda kaldığını ifade ederek, İzmir- Antalya arası uçak biletim vardı. Uçuşlar iptal edildi. Otobüsle şansımı denemek istedim. İzmir'den aktarma yapabilmek için Denizli'ye geldim. Neticede otobüs bulamadım, burada kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum diye konuştu.OTOSTOP YAPARAK GELDİĞİM DENİZLİ'DE MAHSUR KALDIM'

Muğla'da okuyan üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş ise, okullarda eğitime ara verilmesinin ardından Kayseri'ye ailesinin yanına gitmek için yola çıktığını ifade ederek, İzmir'den havayoluyla Kayseri'ye gitmek için bilet aldım ancak uçuşlar iptal oldu. İnternetten Denizli'den Kayseri'ye otobüs bileti buldum ve satın aldım. Otostop yaparak, İzmir'den Denizli'ye geldim. Denizli terminalinde otobüs bulamadım ve mahsur kaldım. Ailemin Kayseri'den buraya gelmesi mümkün değil ne yapacağımı bilmiyorum. Büyük olasılıkla yine otostopla Muğla'da dönmeye çalışacağım. Arkadaşlarımın yanında kalmayı düşünüyorum ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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