Otobüs tenteye çarptı; içeri giren 3 metrelik demir, yolcuları teğet geçti BURSA'da, sürücüsünün park halindeki TIR'ı geçmek için direksiyonunu sola kırdığı yolcu otobüsü, iş yerinin tentesine çarptı.

BURSA'da, sürücüsünün park halindeki TIR'ı geçmek için direksiyonunu sola kırdığı yolcu otobüsü, iş yerinin tentesine çarptı. Tentenin 3 metre uzunluğundaki demiri ise otobüs camını kırarak, içeri girdi. Demirin 3 yolcuyu teğet geçtiği anlar, otobüs kamerasına yansıdı.

Kaza, dün merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Tahir T., yönetimindeki 16 TAT 82 plakalı özel halk otobüsünün direksiyonunu, park halindeki TIR'ı geçmek için sola kırdı. Bu manevrada kontrolden çıkan otobüs, iş yerinin tentesine çarptı. Tentenin 3 metre uzunluğundaki demiri ise otobüs camını kırarak, içeri girdi. Demir çubuk, otobüsteki 3 yolcuyu teğet geçti. Kazada yaralanan olmazken, bu anlar, otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA