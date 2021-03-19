Otobüs sürücüsünü darp ederek kaçan şahıs gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Otobüs sürücüsünü darp ederek kaçan şahıs gözaltına alındı

19.03.2021 07:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 07:08
Otobüs sürücüsünü darp ederek kaçan şahıs gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durak harici binmeye çalıştığı için kendisini uyaran özel halk otobüsündeki sürücüyü darp ederek kaçan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durak harici binmeye çalıştığı için kendisini uyaran özel halk otobüsündeki sürücüyü darp ederek kaçan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit şehir içinde sefer yapan 41 J 0294 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Yılmaz Dişli (64), caddede seyir halindeyken yol kenarında bulunan bir yolculunun kendisine ikaz etmesi üzerine durdu. M.U. adlı yolcuyu otobüse alan Dişçi, beklediği yere yakın bir yerde durak olduğunu, otobüse oradan binmesi gerektiğini söyledi. Kendisini uyaran otobüs şoförü ile tartışmaya başlayan M.U. adlı şahıs, Dişli'yi darp etti. Yaralanan otobüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan M.U. alı saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki ifade işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Otobüs sürücüsünü darp ederek kaçan şahıs gözaltına alındı
Otobüs sürücüsünü darp ederek kaçan şahıs gözaltına alındı
Otobüs sürücüsünü darp ederek kaçan şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Ersun Yanal Hakan Özmert Bülent Uygun Aykut Kocaman Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otobüs sürücüsünü darp ederek kaçan şahıs gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 07:09:04. #1.15#
title