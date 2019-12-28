Otobüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasına yansıdı
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Otobüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasına yansıdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otobüs şoförünün 3 kişi tarafından darbedildiği anlar, araç içi kamerasınca görüntülendi.

28.12.2019 18:23 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:25

'in ilçesinde, otobüs şoförünün 3 kişi tarafından darbedildiği anlar, araç içi kamerasınca görüntülendi.

Mahallesi'nde, Harun Özer'in (38) kullandığı otobüs, başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle, manevra yaptığı anda yoldaki bir kadının eline çarptı.

Elindeki cep telefonu düşen kadın, Özer'e tepki gösterdikten sonra ayrıldı. Daha sonra, son durağa gelerek otobüse binen 3 kişi, Özer'e saldırdı. Cep telefonu düşen kadının yakınları olduğu öğrenilen 3 kişi, Özer'i darbettikten sonra kaçtı.

Sürücü Özer'in şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, Özer'in darbedildiği anlar otobüsteki kameralara yansıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otobüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasına yansıdı
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